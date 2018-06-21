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Замалиева Амина Равилевна
Замалиева Амина Равилевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.2018
Пол
Женский
Отец
Замалиев Равиль Фархатович
1990 г.р.
Мать
Замалиева Айгуль Ирековна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2018
Отец:
Замалиев Равиль Фархатович
Мать:
Замалиева Айгуль Ирековна
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