Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1785 г.р.

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Мать: Кривоножкова Ксения Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кривоножков(кривоношков) Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кривоножков(кривоношков) Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кривоножков(кривоношков) Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Феодосья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножкова Афанасья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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