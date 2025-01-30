Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич
мужской, родился 1819, Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
умер Неизвестно
ОтецКривоножков(Кривоношков) Василий Антонович1778 г.р.
МатьКривоножкова (Кривоножкова) Ксения Дмитриевна1785 г.р.
Супруги
ДетиПоказать еще 4
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Дочь: (КривоножковаКривоношкова) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна
Дочь: (КривоножковаКривоношкова) Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна
Сын: Кривоножков(Кривоношков) Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна
Сын: Кривоножков(Кривоношков) Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна
Сын: Кривоножков(Кривоношков) Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна
Дочь: (КривоножковаКривоношкова) Феодосья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна