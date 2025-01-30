Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич

Автор
НЛ
Ластовская Н.

мужской, родился 1819, Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

умер Неизвестно

Отец
Кривоножков(Кривоношков) Василий Антонович1778 г.р.
Мать
Кривоножкова (Кривоножкова) Ксения Дмитриевна1785 г.р.
Супруги
Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна1824 г.р.
Дети
(КривоножковаКривоношкова) Александра Дмитриевна1847 г.р.
(КривоножковаКривоношкова) Агафья Дмитриевна1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кривоножков(Кривоношков) Василий Антонович

Мать: Кривоножкова (Кривоножкова) Ксения Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (КривоножковаКривоношкова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (КривоножковаКривоношкова) Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кривоножков(Кривоношков) Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кривоножков(Кривоношков) Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кривоножков(Кривоношков) Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (КривоножковаКривоношкова) Феодосья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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