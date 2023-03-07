Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кривоножков(кривоношков) Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кривоножков(кривоношков) Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кривоножков(кривоношков) Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Феодосья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно