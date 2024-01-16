Лисица Никита Деомидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Никита Деомидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисица Деомид

Мать: ?

Рождение ребёнка
24.09.1840

Сын: Лисица Сергей (Сергий) Никитич

Мать ребёнка: Лисица Евдокия Петровна

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
04.07.1847

Сын: Лисица Пётр Никитич

Мать ребёнка: Лисица Евдокия Петровна

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисица Евдокия Петровна

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