Лисица Никита Деомидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисица Деомид
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.09.1840
Сын: Лисица Сергей (Сергий) Никитич
Мать ребёнка: Лисица Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
04.07.1847
Сын: Лисица Пётр Никитич
Мать ребёнка: Лисица Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисица Евдокия Петровна