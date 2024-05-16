Любушкин Никита Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1845
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
30.03.1875
Дочь: Попова (Любушкина) Мария
Мать ребёнка: Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
04.03.1889
Дочь: (Любушкина) Дарья Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Акимовна
Смерть
Неизвестно