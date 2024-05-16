Любушкин Никита Афанасьевич 01.04.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любушкин Никита Афанасьевич

Место рождения

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.04.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1845

Отец: Любушкин Афанасий Кириллович

Мать: Любушкина (Аленина) Екатерина Кирсановна

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любушкин Матфей Никитич

Мать ребёнка: Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
30.03.1875

Дочь: Попова (Любушкина) Мария

Мать ребёнка: Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
04.03.1889

Дочь: (Любушкина) Дарья Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Акимовна

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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