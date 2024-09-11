Лапин Давыд Силантьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапина Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапин Александр Давыдович
Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапина Руфина (Русса) Давыдовна
Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1921
Дочь: Лапина Евдокия Давыдовна
Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна
Рождение ребёнка
13.06.1933
Дочь: Лапина Павлина Давыдовна
Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна
Светлое, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно