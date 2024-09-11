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Лапин Давыд Силантьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапина Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Киприян Давыдович

Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Александр Давыдович

Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапина Руфина (Русса) Давыдовна

Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Агафья Феоктистовна

Рождение ребёнка
14.03.1921

Дочь: Лапина Евдокия Давыдовна

Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна

Рождение ребёнка
13.06.1933

Дочь: Лапина Павлина Давыдовна

Мать ребёнка: Лапина Агафья Феоктистовна

Светлое, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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