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Николаев Изосим Васильевич

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Место рождения

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.05.1928

Дата смерти

02.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1928

Отец: Николаев Василий Иванович

Мать: Николаева Ирина Васильевна

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.10.1951

Жена: Николаева Надежда Герасимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Награда
04.02.1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Почётная грамота от ЦК ВЛКСМ за высокие производственные показатели.
Награда
01.11.1957
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Медаль «В память 250-летия Ленинграда»
Награда
17.02.1958
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Почётная грамота за достигнутые высокие показатели в социалистическом соревновании с занесением в книгу «Почёта».
Награда
1959
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Занесён в книгу "Почёта" УНР66
Награда
28.10.1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Звание ударника коммунистического труда (столяр СУ-2)
Награда
30.10.1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Грамота за высокие показатели в труде по выполнению строительных работ на учебно-гидрографическом полигоне.
Награда
31.12.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Грамота за высокие показатели в работе по итогам смотра-конкурса на лучшее войсковое хозяйство Лен.ВМБ в 1966 году.
Награда
16.05.1975
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Почётная грамота за организацию конкурса профессионального мастерства молодых каменщиков треста №5 Ордена Ленина Главленинградстроя, посвящённого 30-летию победы в Великой Отечественной войне.
Награда
28.10.1975
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Знак «Победитель социалистического соревнования 1975 года»
Награда
10.05.1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Почётная грамота за достигнутые успехи в труде, долголетнюю безупречную работу в строительстве и в связи с 60-летием со дня рождения.
Награда
22.03.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
12.02.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Звание «Ветеран труда»
Награда
10.01.1997
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Николаева Надежда Герасимовна

Смерть
02.01.2002
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
05.01.2002
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