Полянский Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1959
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1959
Отец: Полянский Сергей
Рождение ребёнка
08.08.1983
Дочь: Бондаренко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Полянская Ирина Анатольевна
Г. Орск Оренбургской области
Рождение ребёнка
23.12.1993
Сын: Полянский Александр Александрович
Мать ребёнка: Полянская Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нерожденные Нерожденный
Мать ребёнка: Полянская Ирина Анатольевна