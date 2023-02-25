Полянский Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянский Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1959

Отец: Полянский Сергей

Мать: Полянская Галина Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1983

Дочь: Бондаренко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Полянская Ирина Анатольевна

Г. Орск Оренбургской области
Рождение ребёнка
23.12.1993

Сын: Полянский Александр Александрович

Мать ребёнка: Полянская Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нерожденные Нерожденный

Мать ребёнка: Полянская Ирина Анатольевна

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