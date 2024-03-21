Соболева (Красная) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Красная) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболева Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Соболев Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева София Сергеевна

Отец ребёнка: Соболев Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Сергей Владимирович

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