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Плодистый Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1896

Отец: Плодистый Даниил Гаврилович

Мать: Василиса Моисеевна

Рождение ребёнка
23.03.1908

Сын: Плодистый Василий Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна (Антоновна)

Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна (Антоновна)

Рождение ребёнка
23.01.1916

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна (Антоновна)

Рождение ребёнка
09.09.1924

Сын: Плодистый Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна (Антоновна)

Смерть
Неизвестно

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