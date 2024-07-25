Плодистый Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1896
Отец: Плодистый Даниил Гаврилович
Мать: Василиса Моисеевна
Рождение ребёнка
23.03.1908
Сын: Плодистый Василий Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна (Антоновна)
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна (Антоновна)
Рождение ребёнка
23.01.1916
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна (Антоновна)
Рождение ребёнка
09.09.1924
Сын: Плодистый Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна (Антоновна)
Смерть
Неизвестно