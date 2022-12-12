Быхун Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1914 год - крестьянин хутора Потихонов Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
04.02.1914 ст.
Дочь: Быхун Анна Михайловна
Мать ребёнка: Быхун Евдокия Петровна
Потихоново, Харківська область
Запись о рождении и крещении в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быхун Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно