Быхун Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быхун Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1914 год - крестьянин хутора Потихонов Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
04.02.1914 ст.

Дочь: Быхун Анна Михайловна

Мать ребёнка: Быхун Евдокия Петровна

Потихоново, Харківська область
Запись о рождении и крещении в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быхун Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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