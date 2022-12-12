Голованов (Чаторов) Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов (Чаторов) Герасим

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Место рождения

Мордовские Юнки, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

До 1796

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовские Юнки, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
ОГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 141об.–142. См. - Астафьев Д.А. Ревизские сказки и метрические книги как источник по переселению крестьян в XIX в. (на примере деревни Адонецкой Оренбургского уезда Оре... Показать все
Рождение ребёнка
1812 или 1813

Сын: Голованов Василий Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Мордовские Юнки, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
ОГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 141об.–142.
Смерть
После 1812
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