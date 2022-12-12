Голованов (Чаторов) Герасим
Место рождения
Дата рожденияДо 1796
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
ОГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 141об.–142. См. - Астафьев Д.А. Ревизские сказки и метрические книги как источник по переселению крестьян в XIX в. (на примере деревни Адонецкой Оренбургского уезда Оре... Показать все
Рождение ребёнка
1812 или 1813
Сын: Голованов Василий Герасимович
Мать ребёнка: не указана
ОГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 141об.–142.
Смерть
После 1812