Прокофьева (Софроницкая) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1894 ст.
ГАНО Николаев - Государственный Архив Николаевской Области | г. Николаев | Фонд 484, Опись 1, Дело 1354 - Метрическая книга Николаевского Адмиралтейского собора за 1894 год, л. 17об-18 | Родители: Исп... Показать все
Крещение
11.10.1894 ст.
Собор святого Григория Великой Армении, г. Николаев, Херсонская губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 283: Метрическая книга Свято-Григориевского Адмиралтейского собора, г. Николаев на 1894 год. Лист 244о... Показать все
Бракосочетание
31.01.1916 ст.
Свято-Николаевский Адмиралтейский собор, г. Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1846, листы 74-220об: Метрическая книга Севастопольского Адмиралтейского Свято-Николаевского собора на... Показать все
Смерть
Неизвестно