Прокофьева (Софроницкая) Наталья Александровна 27.09.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокофьева (Софроницкая) Наталья Александровна

Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

27.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1894 ст.

Отец: Софроницкий Александр Николаевич

Мать: Софроницкая (Попова) Елена Ивановна

Николаев, Миколаївська область
ГАНО Николаев - Государственный Архив Николаевской Области | г. Николаев | Фонд 484, Опись 1, Дело 1354 - Метрическая книга Николаевского Адмиралтейского собора за 1894 год, л. 17об-18 | Родители: Исп... Показать все
Крещение
11.10.1894 ст.
Собор святого Григория Великой Армении, г. Николаев, Херсонская губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 283: Метрическая книга Свято-Григориевского Адмиралтейского собора, г. Николаев на 1894 год. Лист 244о... Показать все
Бракосочетание
31.01.1916 ст.

Муж: Прокофьев Георгий Константинович

Свято-Николаевский Адмиралтейский собор, г. Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1846, листы 74-220об: Метрическая книга Севастопольского Адмиралтейского Свято-Николаевского собора на... Показать все
Смерть
Неизвестно

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