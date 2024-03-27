Измайлов Усман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов Усман

Место рождения

с. Трехозерье Краснооктябрьский район

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Исмаил

Мать: не указана

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Военная награда
Неизвестно
Измайлов Усман Картотека награждений Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н, д. Трех.-Озеры Дата поступления на службу: __.__.1943 Воинское звание: красноармеец
Измаилов Умар Измаилович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1925 Дата поступления на службу: 01.01.1943 Место призыва: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский... Показать все
Смерть
Неизвестно
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