Измайлов Усман
Место рожденияс. Трехозерье Краснооктябрьский район
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Исмаил
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Военная награда
Неизвестно
Измайлов Усман Картотека награждений Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н, д. Трех.-Озеры Дата поступления на службу: __.__.1943 Воинское звание: красноармеец
Измаилов Умар Измаилович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1925 Дата поступления на службу: 01.01.1943 Место призыва: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский... Показать все
Смерть
Неизвестно