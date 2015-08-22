Вишнякова Любовь Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнякова Любовь Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1940

Дата смерти

22.08.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1964

Сын: Вишняков Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Вишняков Алексей Григорьевич

Смерть
22.08.2015
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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