Вишнякова Любовь Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1940
Дата смерти22.08.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1964
Сын: Вишняков Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Вишняков Алексей Григорьевич
Смерть
22.08.2015
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область