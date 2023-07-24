Ширяев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1981
Сын: Ширяев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ширяева Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
06.10.1988
Сын: Ширяев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ширяева Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабирова Елена Александровна
Мать ребёнка: Ширяева Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ширяева Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Денис Александрович
Мать ребёнка: Ширяева Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно