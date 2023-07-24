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Ширяев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1981

Сын: Ширяев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ширяева Надежда Михайловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1988

Сын: Ширяев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ширяева Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабирова Елена Александровна

Мать ребёнка: Ширяева Надежда Михайловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ширяева Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Денис Александрович

Мать ребёнка: Ширяева Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно
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