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Филатов Алексей Константинович

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Место рождения

д. Перовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

03.03.1887 или 20.11.1887 ст.

Дата смерти

31.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1887 или 20.11.1887 ст.

Отец: Филатов Константин Макарович

Мать: Филатова Евдокия Фёдоровна

д. Перовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
27.10.1906 ст.

Жена: Пашкова Анна Васильевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
27 октября. Жених: Посёлка Перовки крестьянин Алексей Константинов Филатов, православного вероисповедания, первым браком. 19 лет. Невеста: Посёлка Мазы крестьянка Анна Васильевна Певикова, православно... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.

Дочь: Филатова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна

д. Перовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Филатова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кожина Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна

д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна

д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна

д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна

Смерть
31.10.1965
Похороны
Неизвестно
Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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