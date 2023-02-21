Филатов Алексей Константинович
Место рожденияд. Перовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения03.03.1887 или 20.11.1887 ст.
Дата смерти31.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1887 или 20.11.1887 ст.
д. Перовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
27.10.1906 ст.
Жена: Пашкова Анна Васильевна
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
27 октября. Жених: Посёлка Перовки крестьянин Алексей Константинов Филатов, православного вероисповедания, первым браком. 19 лет. Невеста: Посёлка Мазы крестьянка Анна Васильевна Певикова, православно... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.
Дочь: Филатова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна
д. Перовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Филатова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кожина Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна
д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна
д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна
д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Пашкова Анна Васильевна
Смерть
31.10.1965
Похороны
Неизвестно
Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область