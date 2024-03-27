Ибятов Хабибулла Ибатуллович
Место рожденияТатарская АССР, Больше-Тарханский р-н, Вожжи
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Ибятов Ибатулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибятов Миньямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибятов Ягафар
Мать ребёнка: Ибятова Мархаба
Рождение ребёнка
Около 20.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибятов Миньямал
Рождение ребёнка
20.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибятов Миньямал
Рождение ребёнка
01.01.1939
Рождение ребёнка
01.08.1941
Рождение ребёнка
07.10.1945
Рождение ребёнка
1950
Смерть
Неизвестно