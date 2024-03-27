Ибятов Хабибулла Ибатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибятов Хабибулла Ибатуллович

Место рождения

Татарская АССР, Больше-Тарханский р-н, Вожжи

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Ибятов Ибатулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибятов Миньямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибятов Ягафар

Мать ребёнка: Ибятова Мархаба

Рождение ребёнка
Около 20.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибятов Миньямал

Рождение ребёнка
20.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибятов Миньямал

Рождение ребёнка
01.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибятова Мархаба

Рождение ребёнка
01.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибятова Мархаба

Рождение ребёнка
07.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибятова Мархаба

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибятова Мархаба

Смерть
Неизвестно

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