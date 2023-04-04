Михин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Михин Василий Григорьевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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