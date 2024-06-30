Боровинская Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровинская Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боровинская) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Боровинский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боровинская) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Боровинский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боровинская) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Боровинский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровинский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Боровинский Алексей

Рождение ребёнка
12.01.1910

Дочь: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Боровинский Алексей

Смерть
Неизвестно

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