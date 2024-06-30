Боровинская Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боровинская) Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Боровинский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боровинская) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Боровинский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боровинская) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Боровинский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровинский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Боровинский Алексей
Рождение ребёнка
12.01.1910
Дочь: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Боровинский Алексей
Смерть
Неизвестно