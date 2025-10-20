Ефремов Игорь Александрович

- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1991
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
С 14.02.2013 по ?.05.2017
Королевство Таиланд, провинция Чонбури, округ Бангламунг
Место жительства
С 2017 по 2019
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Место жительства
С 2019
Химки, Химки, Московская область
Бракосочетание
02.06.2021
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.10.2025
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва