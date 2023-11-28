Варлакова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Варлаков Семен Васильевич
Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Домника Васильевна
Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Варлаков Ефрем Васильевич
Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно