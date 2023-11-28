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Варлакова Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Варлаков Семен Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Домника Васильевна

Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Варлаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Варлаков Ефрем Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василий Андреевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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