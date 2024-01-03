Печников Андрей Родионов
Место рождения
Дата рождения12.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1883
Отец: Печников Родион Федорович
Мать: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермакова (Печникова)) Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
12.07.?
Дочь: (Елдышева (Печникова)) Мария Андреевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
13.04.1901
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Печникова) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.12.1906
Сын: Печников Николай Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
04.01.1912
Сын: Печников Григорий Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
07.07.1915
Дочь: (Белова (Печникова)) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.10.1916
Сын: Печников Михаил Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
26.11.1918
Дочь: (Мышляева (Печникова)) Анна Андреевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно