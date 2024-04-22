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Кочетов Фрол Афанасьевич

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Место рождения

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

31.08.1923

Дата смерти

27.07.1979

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1923

Отец: Кочетов Афанасий Михайлович

Мать: Кочетова Анастасия Васильевна

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочетова Александра Семёновна

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Александра Семёновна

Смерть
27.07.1979
Лесное, Брянский муниципальный район, Брянская область
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