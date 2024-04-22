Кочетов Фрол Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения31.08.1923
Дата смерти27.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1923
Рождение ребёнка
13.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочетова Александра Семёновна
Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1979
Лесное, Брянский муниципальный район, Брянская область