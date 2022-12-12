Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.1853
Дочь: Мыркина Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Агрипина Михайловна
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Михайловна
Смерть
Неизвестно