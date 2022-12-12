Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.05.1853

Дочь: Мыркина Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Агрипина Михайловна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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