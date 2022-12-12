Баграмян Иван Христофорович
Место рожденияс. Чардахлы, Елизаветпольский уезд Елизаветпольской губернии
Дата рождения02.12.1897
Дата смерти21.09.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Чардахлы, Елизаветпольский уезд Елизаветпольской губернии
Место жительства
С 1897
с. Чардахлы, Елизаветпольский уезд Елизаветпольской губернии
Место жительства
С 1907 по 1915
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1924 по 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925 по 1931
г. Ленинакан, Армянская ССР
Место жительства
С 1936 по 1940
Место жительства
С 1945
Прибалтийский ВО
Место жительства
С 1954 по 1982
Смерть
21.09.1982