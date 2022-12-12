Баграмян Иван Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баграмян Иван Христофорович

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Место рождения

с. Чардахлы, Елизаветпольский уезд Елизаветпольской губернии

Дата рождения

02.12.1897

Дата смерти

21.09.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Чардахлы, Елизаветпольский уезд Елизаветпольской губернии
Место жительства
С 1897
с. Чардахлы, Елизаветпольский уезд Елизаветпольской губернии
Место жительства
С 1907 по 1915
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1924 по 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925 по 1931
г. Ленинакан, Армянская ССР
Место жительства
С 1936 по 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945
Прибалтийский ВО
Место жительства
С 1954 по 1982
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.09.1982
Москва, город федерального значения Москва
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