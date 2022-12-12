Матохина Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Матохина Анисья Никифоровна
Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Матохин Антон Никифорович
Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Матохин Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Матохина Домна Никифоровна
Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Матохина Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно