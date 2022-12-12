Матохина Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Матохина Анисья Никифоровна

Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Матохин Антон Никифорович

Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Матохин Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Матохин Илья Никифорович

Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Матохина Домна Никифоровна

Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Матохина Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Матохин Егор Никифорович

Отец ребёнка: Матохин Никифор Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Никифор Фетисович

Смерть
Неизвестно
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