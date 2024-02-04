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Литвинов Иосиф Фёдорович

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Литвинов Фёдор

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Варвара

Место жительства
Неизвестно
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Боровикова (Литвинова) Зинаида Иосифовна

Мать ребёнка: Литвинова Варвара

Военная служба
29.12.1942
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Ушёл на Великую Отечественную войну. Ефрейтор. Место службы - 131 одорстрб 50А, 18 А. 4 УкрФ, ЗФ, 1 БФ.
Военная награда
23.07.1943
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
20.02.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Смерть
Неизвестно

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