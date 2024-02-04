Литвинов Иосиф Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Литвинов Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова Варвара
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Боровикова (Литвинова) Зинаида Иосифовна
Мать ребёнка: Литвинова Варвара
Военная служба
29.12.1942
Ушёл на Великую Отечественную войну. Ефрейтор. Место службы - 131 одорстрб 50А, 18 А. 4 УкрФ, ЗФ, 1 БФ.
Военная награда
23.07.1943
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
20.02.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Смерть
Неизвестно