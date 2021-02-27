Добрынина (Толстикова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Толстикова) Елена Константиновна

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Место рождения

Харат, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

22.05.1924

Дата смерти

27.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1924

Отец: Толстиков Константин

Мать: Вокина Наталья?

Харат, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.01.1952

Сын: Добрынин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван Лаврентьевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.10.1954

Сын: Добрынин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван Лаврентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Иван Лаврентьевич

Смерть
27.02.2021
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Не выдержало сердце операции, возраст
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