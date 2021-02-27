Добрынина (Толстикова) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рождения22.05.1924
Дата смерти27.02.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1924
Отец: Толстиков Константин
Мать: Вокина Наталья?
Рождение ребёнка
19.01.1952
Сын: Добрынин Евгений Иванович
Отец ребёнка: Добрынин Иван Лаврентьевич
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.10.1954
Сын: Добрынин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Добрынин Иван Лаврентьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.2021
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Не выдержало сердце операции, возраст