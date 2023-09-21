Болтинский Мокий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти31.01.1896 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Болтинский Андрей Александров
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1860 ст.
Ф. 226, Оп.20, Д.10 ГУ ОГАЧО Метрическая книга Пермской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на 1858-1864 годы
Смерть
31.01.1896 ст.
Черемисская, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга Екатеринбургской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви Шаблишского села Камышловского уезда на 1892-1897 годы ф.226, оп.20, д.137