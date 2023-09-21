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Болтинский Мокий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

31.01.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Болтинский Андрей Александров

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1860 ст.

Жена: Болтинская Матрона Косьмина

Ф. 226, Оп.20, Д.10 ГУ ОГАЧО Метрическая книга Пермской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на 1858-1864 годы
Смерть
31.01.1896 ст.
Черемисская, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга Екатеринбургской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви Шаблишского села Камышловского уезда на 1892-1897 годы ф.226, оп.20, д.137

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