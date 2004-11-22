Мельников Виктор Алексеевич
Место рожденияАрхангельская область
Дата рождения13.08.1936
Дата смерти22.11.2004
ПолМужской
Отец
Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936
Рождение ребёнка
07.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.11.2004