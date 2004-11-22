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Мельников Виктор Алексеевич

Место рождения

Архангельская область

Дата рождения

13.08.1936

Дата смерти

22.11.2004

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936

Отец: Мельников Алексей Васильевич

Мать: Мельникова Парасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
07.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.11.2004

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