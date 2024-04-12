Часов Владимир Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧасов Владимир Геннадьевич

Часов Владимир Геннадьевич

Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

01.08.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Орск, город Орск, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close