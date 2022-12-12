Модзалевский Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1837
Дата смерти24.05.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1850
Место жительства
По 1884
г. Тбилиси, Грузия
Смерть
24.05.1896