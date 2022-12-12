Модзалевский Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Модзалевский Лев Николаевич

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Место рождения

Ивановщина, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.02.1837

Дата смерти

24.05.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановщина, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1850
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1884
г. Тбилиси, Грузия
Смерть
24.05.1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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