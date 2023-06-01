Кремнёв Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремнёв Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремнёв Сергей Викторович

Мать ребёнка: Кремнёва ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремнёв Сергей Викторович

Мать ребёнка: Кремнёва ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремнёв Борис Викторович

Мать ребёнка: Кремнёва ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремнёв Сергеё Викторович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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