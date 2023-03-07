Боршевников Григорий Осипов
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти10.02.1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Боршевников Осип
Мать: ?
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Боршевников Василий Григорьев
Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
23.07.1788
Сын: Боршевников Сила Григорьев
Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Боршевников Родион Григорьев
Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Григорьева
Смерть
10.02.1803