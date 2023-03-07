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Боршевников Григорий Осипов

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Место рождения

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

10.02.1803

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Боршевников Осип

Мать: ?

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Григорьева

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Боршевников Василий Григорьев

Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Григорьева

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1788

Сын: Боршевников Сила Григорьев

Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Григорьева

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Боршевников Родион Григорьев

Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Григорьева

Смерть
10.02.1803
Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
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