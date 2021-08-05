Егоров Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Евгений Николаевич

Место рождения

г. Белгород, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Николай Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.2021
Причина смерти: вакцинация ковида

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