Егоров Евгений Николаевич
Место рожденияг. Белгород, Белгородская обл, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Николай Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.2021
Причина смерти: вакцинация ковида