Шихов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1957

Дата смерти

26.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1957

Отец: Шихов Геннадий

Мать: Шихова (Агапова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова (Чернышова) Марина

Рождение ребёнка
05.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова (Чернышова) Марина

Рождение ребёнка
17.07.1987

Дочь: (Шихова) Екатерина

Мать ребёнка: Шихова (Чернышова) Марина

Смерть
26.09.1994

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