Шихов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1957
Дата смерти26.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1957
Отец: Шихов Геннадий
Мать: Шихова (Агапова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шихова (Чернышова) Марина
Рождение ребёнка
17.07.1987
Дочь: (Шихова) Екатерина
Мать ребёнка: Шихова (Чернышова) Марина
Смерть
26.09.1994