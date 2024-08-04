Энтель х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Энтель Григорий Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1904
Дочь: Бондаренко (Энтель) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Энтель Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Энтель Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно