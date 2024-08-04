Энтель х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энтель х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энтель Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Энтель Григорий Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1904

Дочь: Бондаренко (Энтель) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Энтель Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Энтель Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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