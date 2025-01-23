Типухина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Типухин Тимофей
Рождение ребёнка
30.07.1958
Дочь: Григорьева (Типухина) Любовь
Отец ребёнка: Типухин Тимофей
Рождение ребёнка
1959
Сын: Типухин Владимир
Отец ребёнка: Типухин Тимофей
Рождение ребёнка
25.03.1963
Дочь: Сушкевич (Типухина) Наталья
Отец ребёнка: Типухин Тимофей
Смерть
1964