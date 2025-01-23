Типухина Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТипухина Александра

Типухина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Типухин Тимофей

Рождение ребёнка
30.07.1958

Дочь: Григорьева (Типухина) Любовь

Отец ребёнка: Типухин Тимофей

Рождение ребёнка
1959

Сын: Типухин Владимир

Отец ребёнка: Типухин Тимофей

Рождение ребёнка
25.03.1963

Дочь: Сушкевич (Типухина) Наталья

Отец ребёнка: Типухин Тимофей

Смерть
1964

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