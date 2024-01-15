Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова

Место рождения

д. Шарголи

Дата рождения

1723

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1750

Сын: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев

Смерть
1789

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