Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова
Место рожденияд. Шарголи
Дата рождения1723
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев
Смерть
1789