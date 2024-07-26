Монаршенко (Шингарева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монаршенко (Шингарева) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шингарев Николай Викторович

Мать: Шингарева Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монаршенко Артём Олегович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коннова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Коннов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монаршенко Артём Олегович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монаршенко Артём Олегович

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