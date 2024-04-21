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Никулин Иван Фёдорович

Место рождения

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Арест
29.06.1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
"Состоя на богословских курсах ведет к/р агитацию, группируясь для борьбы с совластью как с богоборной". Священник, работал в академическом хоре
Арест
19.11.1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Отпущен из Ленинградского ДПЗ под подписку о невыезде до окончания следствия
Осуждение
10.11.1928
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Групповое дело "Дело епископов Григория (Лебедева) и Гавриила (Воеводина) и др. Ленинград, 1927г." Статья ст.58–10, 59–7 УК РСФСР Приговор за недостаточностью компрометирующего материала — следств... Показать все
Смерть
Неизвестно

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