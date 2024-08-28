(Макс) Анна Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макс) Анна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Матиас (Матвей)

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бухнер Эвальд

Отец ребёнка: Бухнер Матиас (Матвей)

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бухнер Матвей (Матеус)

Отец ребёнка: Бухнер Матиас (Матвей)

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бухнер Иван (Иоганнес)

Отец ребёнка: Бухнер Матиас (Матвей)

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Матиас (Матвей)

Смерть
1983

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