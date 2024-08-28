(Макс) Анна Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бухнер Эвальд
Отец ребёнка: Бухнер Матиас (Матвей)
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Бухнер Матиас (Матвей)
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Бухнер Матиас (Матвей)
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухнер Матиас (Матвей)
Смерть
1983