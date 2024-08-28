Тчанникова Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тчанникова Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЖМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тчанников Максим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тчанников Сергей Максимович

Отец ребёнка: Тчанников Максим Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тчанников Максим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемисина (Тчанникова) Лидия Максимовна

Отец ребёнка: Тчанников Максим Семенович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тчанников Максим Семенович

Рождение ребёнка
07.07.1940

Сын: Тчанников Анатолий Максимович

Отец ребёнка: Тчанников Максим Семенович

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