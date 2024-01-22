Крымов Алексей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крымов Петр Иванов
Мать: Крымова Федосья Андреева
Рождение ребёнка
19.01.1808 ст.
Дочь: Крымова Мария Алексеева
Мать ребёнка: Крымова Федосья Андреева
Рождение ребёнка
19.01.1808 ст.
Дочь: Крымова Анна Алексеева
Мать ребёнка: Крымова Федосья Андреева
Смерть
Неизвестно