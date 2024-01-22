Крымов Алексей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымов Алексей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крымов Петр Иванов

Мать: Крымова Федосья Андреева

Рождение ребёнка
19.01.1808 ст.

Дочь: Крымова Мария Алексеева

Мать ребёнка: Крымова Федосья Андреева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1808 ст.

Дочь: Крымова Анна Алексеева

Мать ребёнка: Крымова Федосья Андреева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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