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Волчков Сергей Иванович

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1912

Отец: Волчков Иван Павлович

Мать: Волчкова Екатерина Сергеевна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1934
Бракосочетание
После 1936

Жена: Волчкова Анна Ивановна

Работа или профессия
Между 1936 и 1941
Москва, город федерального значения Москва
Слесарь
Место жительства
С 1936 по 1941
Демобилизация
1936
Военная служба
24.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
Рядовой стрелок
Военная служба
?.06.1942
120 мотрр 135 стд
Старший сержант, старшина, стрелок
Военная служба
18.06.1945
ст. Алкино
9 рабб 28 зсп 12 зсд
Смерть
Неизвестно
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