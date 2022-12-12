Волчков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1912
Военная служба
1934
Бракосочетание
После 1936
Жена: Волчкова Анна Ивановна
Работа или профессия
Между 1936 и 1941
Слесарь
Место жительства
С 1936 по 1941
Демобилизация
1936
Военная служба
24.06.1941
Рядовой стрелок
Военная служба
?.06.1942
120 мотрр 135 стд
Старший сержант, старшина, стрелок
Военная служба
18.06.1945
ст. Алкино
9 рабб 28 зсп 12 зсд
Смерть
Неизвестно