(Кондрашина) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондрашина) Инна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1939

Дата смерти

01.10.1997

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1939

Отец: Кондрашин Лука

Мать: (Анненкова) Мария

Рождение ребёнка
11.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.1997
рак прямой кишки
Место жительства
2010

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