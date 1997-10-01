(Кондрашина) Инна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1939
Дата смерти01.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1939
Отец: Кондрашин Лука
Мать: (Анненкова) Мария
Рождение ребёнка
11.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.1997
рак прямой кишки
Место жительства
2010