Курочкин Тихон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Тихон Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Курочкин Яков Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Курочкин Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Грачева Ирина Тихоновна

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Елена Тихоновна

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Курочкин Василий Тихонович

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Курочкин Тихон Тихонович

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Курочкин Иван Тихонович

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
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