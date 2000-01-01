Курочкин Тихон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Курочкин Яков Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Курочкин Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Грачева Ирина Тихоновна
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Елена Тихоновна
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Курочкин Василий Тихонович
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон