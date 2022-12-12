Кузьмиченко Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1935
Сын: Кузьмиченко Борис Яковлевич
Отец ребёнка: Кузьмиченко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Среда Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Кузьмиченко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмиченко Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Кузьмиченко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмиченко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кузьмиченко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмиченко Яков
Смерть
Неизвестно