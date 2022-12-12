Кузьмиченко Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмиченко Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1935

Сын: Кузьмиченко Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Кузьмиченко Яков

Новокрасное, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Среда Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Кузьмиченко Яков

Новокрасное, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмиченко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кузьмиченко Яков

Новокрасное, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмиченко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кузьмиченко Яков

Новокрасное, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмиченко Яков

Смерть
Неизвестно
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