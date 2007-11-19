Гудкова (Крылова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Крылова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Пнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.11.1920

Дата смерти

19.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1920

Отец: Крылов Василий

Мать: Крылова Дарья

Пнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1946

Дочь: Баранчикова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Гудков Иван Павлович

Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
19.11.2007
Пионерский, Пионерский, Калининградская область
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