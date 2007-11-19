Гудкова (Крылова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1920
Дата смерти19.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1920
Отец: Крылов Василий
Мать: Крылова Дарья
Рождение ребёнка
28.10.1946
Дочь: Баранчикова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Гудков Иван Павлович
Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
19.11.2007
Пионерский, Пионерский, Калининградская область