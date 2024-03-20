(Perdel) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Perdel) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1864

Дата смерти

24.01.1865

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1864

Отец: Perdel Johan

Мать: Perdel Lena

Смерть
24.01.1865
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